Enrique Lores est nommé Directeur Général de PayPal
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:53

PayPal a annoncé la nomination d'Enrique Lores au poste de Directeur Général, à compter du 1er mars 2026.

Enrique Lores, membre du conseil d'administration de PayPal depuis près de cinq ans et président du conseil depuis juillet 2024, succède à Alex Chriss.

Jamie Miller, directrice financière et des opérations, assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction d'Enrique Lores.

Le Conseil est convaincu que la nomination d'Enrique Lores, dirigeant chevronné fort de plus de trente ans d'expérience dans les technologies et le commerce, permettra d'assurer le leadership nécessaire pour mener PayPal vers une nouvelle étape de son développement souligne le groupe.

" Sa solide expérience dans la conduite de transformations complexes et sa capacité à mener à bien des projets à l'échelle mondiale garantiront à PayPal le maintien de son leadership dans le secteur dynamique des paiements, aujourd'hui comme demain ", indique le groupe.

