ENQUETE-USA-L'indice S&P 500 devrait encore progresser de 12% d'ici fin 2026 - stratèges

par Caroline Valetkevitch

L'indice boursier américain de référence S&P 500 devrait augmenter d'environ 12% d'ici la fin de l'année prochaine, propulsé par une économie toujours en bonne santé, de solides bénéfices réalisés par les entreprises technologiques et une Réserve fédérale américaine (Fed) accommodante, montrent les résultats d'une enquête Reuters auprès de stratèges.

L'indice S&P 500 .SPX à Wall Street devrait ainsi grimper à 7.490 points d'ici fin 2026, soit une hausse de 11,7% par rapport au niveau actuel, selon l'estimation médiane de plus de 45 stratèges, analystes et gestionnaires de portefeuille interrogés par Reuters du 14 au 25 novembre.

L'indice a fini mardi à 6.765,88 points. Il affiche une croissance d'environ 14% depuis le début de l'année, même s'il a perdu environ 3% par rapport à son sommet historique de la fin octobre. Si la tendance positive actuelle est maintenue et se poursuit en 2026, ce sera la quatrième année consécutive de hausse pour l'indice de référence.

De nombreux stratèges estiment que le secteur des nouvelles technologies - et en particulier celui lié à l'intelligence artificielle (IA)- continuera à tirer le marché vers le haut malgré les inquiétudes récentes quant à une éventuelle bulle dans l'IA.

"Les secteurs qui ont été les seuls à surperformer le S&P depuis le début du marché haussier en octobre 2022 - très centrés sur l'IA et les technologies de l'information - continueront à tirer le marché vers le haut", a déclaré Julian Emanuel, directeur actions, dérivés et stratégie quantitative chez Evercore ISI, à New York. Evercore prévoit que l'indice S&P 500 atteindra 7.750 points fin 2026.

Malgré les récentes pertes en Bourse enregistrées par Nvidia

NVDA.O , le leader de l'IA affiche toujours une progression de 36% depuis le début de l'année. Le titre Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O montre lui une progression de 78% sur la même période.

Le niveau élevé des valorisations dans le secteur technologique et la frénésie autour de l'IA ont exercé récemment une pression à la baisse sur les actions, convoquant le souvenir de l'éclatement de la bulle internet il y a 25 ans, montrent les données LSEG Datastream.

RISQUES LIÉS À L'INFLATION ET AUX SURTAXES

Huit des 14 experts ayant répondu à une question subsidiaire ont déclaré qu'une correction du S&P 500 au cours des trois prochains mois était probable.

Les analystes ont cité la possibilité d'une hausse de l'inflation et l'incertitude quant aux perspectives de réduction des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine comme des risques pour leurs prévisions.

"Le risque le plus important est que l'inflation augmente plus que nous ne le prévoyons et qu'elle se maintienne", a déclaré Brian Levitt, chef stratège marchés chez Invesco, qui a un objectif de 7.500 points pour le S&P 500 d'ici fin 2026.

Dans un tel scénario, "le marché devra réévaluer les baisses de taux et ajuster les valorisations", prévient-il.

Brian Levitt dit cependant ne pas croire à un telle hypothèse et estime que sa prévision de 7.500 points pourrait même s'avérer trop basse.

Les marchés actions se sont redressées depuis lundi après que la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en décembre s'est renforcée.

L'incertitude concernant l'impact des droits de douane du président Donald Trump sur l'économie se poursuivra jusqu'en 2026, et les investisseurs surveilleront les élections de mi-mandat dans un peu moins d'un an, qui pourraient changer les équilibres politiques au Congrès.

"D'un point de vue monétaire et budgétaire, les pouvoirs en place à Washington vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que l'économie et les résultats (des entreprises)

reposent sur des bases solides avant les élections de mi-mandat de l'année prochaine", a déclaré Julian Emanuel.

Les résultats financiers du troisième trimestre à Wall Street ont été bien meilleurs que prévu, les entreprises du S&P 500 étant en passe d'enregistrer une hausse de leurs bénéfices de 14,7% en rythme annuel, selon LSEG. Au début du mois d'octobre, les prévisions tablaient sur une croissance de seulement 8,8%.

La croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 pour l'ensemble de l'année 2025 est désormais estimée à 12,9%, après les solides résultats du secteur technologique .SPLRCT . Les analystes s'attendent à une croissance des bénéfices de 14,3% d'une année sur l'autre en 2026, toujours grâce au secteur technologique.

Concernant l'indice Dow Jones .DJI , l'enquête Reuters montre qu'il grimpera à 50.566 points d'ici fin 2026. Il a fini mardi à 47.112,45 points.

(Reportage Caroline Valetkevitch; avec Chuck Mikolajczak, Stephen Culp, Chibuike Oguh et Sinead Carew à New York et Noel Randewich à San Francisco; enquêtes d'Aman Kumar Soni et Jaiganesh Mahesh; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)