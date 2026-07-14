ENQUÊTE-TSMC devrait profiter de l'essor de l'IA pour enregistrer un cinquième trimestre consécutif de bénéfices records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice net devrait bondir de 59 % pour atteindre 20 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Conférence téléphonique sur les résultats prévue jeudi à 06h00 GMT

* TSMC profite davantage que les autres fonderies de puces de l'essor de l'IA

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 36 % pour atteindre un nouveau record, a annoncé TSMC lundi

par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, devrait enregistrer un cinquième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le domaine de l'IA. Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW destinées aux puces d’IA, ainsi que pour sa technologie avancée d’encapsulation de puces, CoWoS, reste forte. Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple

AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève désormais à environ 1 970 milliards de dollars , est presque le double de celle de son rival sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS . Jeudi, TSMC devrait annoncer une hausse de 59 % de son bénéfice net, à 632,6 milliards de T$ (soit 19,65 milliards de dollars) pour le deuxième trimestre, selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des prévisions de 18 analystes . Les SmartEstimates accordent davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

Une conférence téléphonique sur les résultats, au cours de laquelle la société communiquera ses prévisions pour le troisième trimestre et ses prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année, est prévue à 06h00 GMT. Tout résultat supérieur à 572,5 milliards de T$ marquerait le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise, ainsi que son 10e trimestre consécutif de croissance des bénéfices. Lundi, la société a annoncé une hausse de 36 % en glissement annuel de son chiffre d’affairesdu deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un nouveau record.

“Le solide chiffre d’affaires de TSMC au deuxième trimestre montre que la demande en matière d’IA reste soutenue, ce qui stimule la demande pour sa production de puces de pointe et ses solutions d’encapsulation CoWoS”, a déclaré Dan Nystedt, analyste de recherche chez TriOrient, une société d’investissement privée basée en Asie.

Les analystes s’attendent généralement à ce que TSMC revoie à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Haas Liu, analyste spécialisé dans les semi-conducteurs pour l’Asie chez Bank of America, a indiqué dans une note de recherche que les vérifications effectuées au sein de la chaîne d’approvisionnement suggèrent que la demande en matière d’IA reste forte, et que TSMC pourrait revoir à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, actuellement estimées à “plus de 30 %” en glissement annuel.

Les investisseurs s’intéresseront également de près à savoir si TSMC revoit à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement, considérées comme un indicateur important de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en matière d’IA.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en avril, la société avait indiqué que les dépenses d’investissement pour 2026 se situeraient dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 52 et 56 milliards de dollars.

Alors que certains analystes, dont Nystedt, s’attendent à ce que TSMC maintienne ces prévisions, Liu prévoit que la société pourrait porter ses dépenses d’investissement à environ 58 milliards de dollars, invoquant une offre d’équipements restreinte et une expansion agressive des capacités de production de la part des fabricants de mémoires, notamment Samsung Electronics 005930.KS , Micron Technology MU.O et SK Hynix 000660.KS .

TSMC investit 165 milliards de dollars pour construire des usines de puces dans l'État américain de l'Arizona.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 56 % depuis le début de l'année, soit une hausse légèrement supérieure àcelle de 54 % enregistrée par l'ensemble du marché

.TWII .

(1 dollar = 32,1880 dollars taïwanais)