Enquête sur la mort de Giulio Regeni: la justice italienne veut entendre quatre Egyptiens

ROME, 10 décembre (Reuters) - Les procureurs italiens ont annoncé jeudi qu'ils avaient bouclé leur enquête sur la disparition et le meurtre en 2016 au Caire de Giulio Regeni et désigné quatre membres de haut rang des forces de sécurité égyptiennes comme possibles suspects. Giulio Regeni, étudiant en troisième cycle de l'université britannique de Cambridge, a disparu au Caire en janvier 2016. Son corps a été retrouvé près d'une semaine plus tard. Une autopsie a montré qu'il avait été torturé avant de mourir. Il était âgé de 28 ans. Dans leur communiqué, les procureurs italiens précisent que les quatre agents égyptiens sont soupçonnés d'implication dans son "enlèvement aggravé". L'un d'eux, ajoutent-ils, pourrait être également poursuivi pour "complot en vue de commettre un meurtre aggravé". Il s'agit d'un commandant du renseignement général égyptien. Un cinquième Egyptien était également visé par l'enquête italienne, mais les procureurs ont noté jeudi qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants contre lui pour poursuivre. Les quatre hommes disposent de 20 jours pour répondre par écrit ou demander à être entendus. Passé ce délai, la justice italienne décidera de l'opportunité de les juger. Les autorités égyptiennes ont constamment nié toute implication dans la mort de l'étudiant italien. Le mois dernier, la justice égyptienne avait annoncé que son enquête judiciaire était "provisoirement clôturée", indiquant qu'elle avait des réserves sur les preuves réunies par les enquêteurs italiens. La famille de Giulio Regeni avait qualifié cette déclaration de "énième affront" de la part des autorités égyptiennes et réclamé que le gouvernement italien rappelle son ambassadeur en poste au Caire. D'après des sources auprès de la sécurité et du renseignement égyptiens interrogées par Reuters en 2016, l'étudiant italien a été arrêté devant une station de métro du Caire puis transféré dans un site relevant de la Sécurité intérieure. La police égyptienne a démenti ces informations et dans un communiqué diffusé le 30 novembre, le ministère public égyptien dit avoir des preuves accusant une bande criminelle d'avoir dévalisé Regeni mais ajoute ne pas être en mesure d'identifier "l'auteur matériel" du meurtre. (Crispian Balmer et Domenico Lusi avec Omar Fahmy et Nayera Abdallah au Caire version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

