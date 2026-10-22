ENQUÊTE : P&G devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse et un bénéfice par action en baisse dans ses résultats attendus jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article « BUZZ » de mercredi, sans modification du texte)

22 octobre - ** L'action Procter & Gamble PG.N a reculé de 1,3 % mercredi, les investisseurs attendant les commentaires de la société sur la demande des consommateurs et les pressions sur les coûts, les résultats devant être publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** Le fabricant de produits de grande consommation devrait afficher une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 22,8 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait reculer à 1,88 dollar, contre 1,99 dollar il y a un an, selon LSEG

** Dans son rapport de juillet, la société avait prévu un ralentissement de la croissance des ventes et des bénéfices pour l'exercice 2027 et avait évoqué un environnement géopolitique et économique difficile

** Les estimations des analystes concernant le titre comprennent 12 recommandations « achat fort » ou « achat », 14 recommandations « conserver » et 1 recommandation « vendre »

** Les options sur PG laissent entrevoir une variation de 3,1 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi; ce chiffre est à comparer à une variation moyenne de 1,7 % du cours de l’action le jour de la publication des résultats, sur les huit derniers trimestres, selon Trade Alert

** L'action PG a progressé d'environ 10 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 13 % de l'indice S&P 500 .SPX , mais restant globalement au même niveau que la hausse de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI