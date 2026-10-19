ENQUÊTE-Netflix doit répondre à des questions sur l'engagement de ses utilisateurs à l'approche de la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O : les investisseurs attendent des précisions sur la manière dont le géant du streaming compte maintenir sa croissance lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mardi, alors que la concurrence s'intensifie et que l'engagement des utilisateurs montre des signes de fatigue.

Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix, a récemment admis que l’entreprise « ne se développe pas aussi vite que je le souhaiterais », et a laissé entendre que les programmes en direct pourraient constituer une opportunité d’accélérer la croissance.

La plateforme de streaming est confrontée à une mutation profonde du secteur du divertissement, les vidéos à moindre coût, créées par des créateurs indépendants, grignotant progressivement les parts de marché des contenus scénarisés haut de gamme. YouTube, la plateforme de streaming dominante aux États-Unis, affiche un temps de visionnage près de deux fois supérieur à celui de Netflix et continue de gagner des parts de marché, selon Nielsen .

Voici plus de détails:

* Netflix devrait enregistrer sa plus faible croissance de chiffre d’affaires au troisième trimestre depuis trois ans, avec des ventes qui devraient augmenter de 11,8 % pour atteindre 12,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L’entreprise a supprimé environ 6 % de ses effectifs, une décision qui, selon l’analyste Ross Benes d’Emarketer, reflète la transition du secteur du streaming vers la rentabilité.

* Netflix a également connu un changement à la tête de sa division contenu , avec le départ de Bela Bajaria, responsable de longue date du contenu, et l’arrivée de Peter Rice, ancien cadre de Disney, à sa place.

* Le taux de désabonnementde ses utilisateursaméricains a augmenté de 16,6 % en glissement annuelau troisième trimestre, soit environ le double du rythme observé au cours des trois trimestres précédents, tandis que les téléchargements aux États-Unis et au Canada ont chuté de 20 %, selon le cabinet d’études de marché Apptopia.

* Jefferies estime que le temps de visionnage mensuel moyen par abonné Netflix est tombé à 49 heures au premier semestre de cette année, contre 66 heures au premier semestre de 2023.

* La Coupe du monde de la FIFA 2026 et une offre de contenus moins riche que l’année dernière ont pesé sur l’engagement des utilisateurs de Netflix, ont indiqué les analystes.

* La société a récemment acquis les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2030 en Espagne et en Andorre.

* Netflix mise sur la publicité pour diversifier ses revenus, Jefferies prévoyant que les recettes publicitaires atteindront 7,5 milliards de dollars en 2029 .