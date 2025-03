Enquête Natixis IM : " une croissance des encours sous gestion estimée à 13,7% en 2025 "

Après avoir observé le développement rapide des modèles d'IA générative, 79% des interrogés voient en cette technologie un moteur de croissance des bénéfices pour la prochaine décennie. En France, 69% des professionnels exploitent déjà l'IA pour détecter des opportunités et affiner leurs décisions d'investissement. À l'échelle mondiale, 62% considèrent l'IA comme un outil essentiel pour évaluer les risques de marché, et 58% estiment que les entreprises qui négligent l'IA risquent de perdre en compétitivité (ce pourcentage monte à 67% pour la France).

Cependant, les conseillers doivent faire face à de nombreux défis, notamment les tensions géopolitiques, l'instabilité économique et l'évolution technologique rapide.

(AOF) - La croissance des encours sous gestion est estimée à 13,7% en 2025 au niveau mondial, selon l’enquête 2025 de Natixis Investment Managers sur l'industrie de la gestion de patrimoine et de la gestion privée. Au cours des cinq dernières années, cette industrie a connu une expansion substantielle, avec une augmentation de 20% des actifs sous gestion. Les encours sont attendus en progression de 11,2% en Europe et de 8,4% en France.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.