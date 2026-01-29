Enquête MSCI : "les gestionnaires de patrimoine en Europe se détournent des actions américaines"

(AOF) - L'entreprise de services financiers MSCI a publié les résultats de son étude "Emerging Trends in Wealth Management 2026", consacrée aux tendances qui façonneront le secteur de la gestion de patrimoine à l’horizon 2026. Cette enquête mondiale a été menée auprès de 250 professionnels du secteur, dont 65 en Europe.

En Europe, les gestionnaires de patrimoine se détournent résolument des actions américaines au profit des marchés développés (77%) et émergents (49%). Au cours des trois prochaines années, 72% s'attendent à une augmentation des allocations en actifs privés dans les portefeuilles des investisseurs fortunés.

Plus de la moitié (52%) s'attendent à une augmentation des allocations en actifs numériques au cours des trois prochaines années, tandis que 31% s'attendent à une augmentation des allocations en titres à revenu fixe et 22% à une augmentation des matières premières.

En ce qui concerne l'adoption de l'IA, les répondants européens semblent avoir la perception la plus faible de leur taux d'adoption par rapport à leurs homologues mondiaux. Près de la moitié (48%) estiment que le secteur de la gestion de patrimoine dans la région est en retard par rapport au secteur des services financiers dans son ensemble, et seuls 22% le considèrent comme un leader dans l'adoption de l'IA.

"Les gestionnaires de fortune européens rééquilibrent leurs portefeuilles en réponse à un contexte mondial plus instable et fragmenté", a déclaré Hassan Suffyan, responsable de la gestion de fortune pour la région EMEA et APAC chez MSCI. "Dans le même temps, la nécessité d'adopter plus rapidement l'IA met en évidence une opportunité pour les entreprises qui parviennent à combiner avec succès la diversification et une utilisation accrue de la technologie et des données afin de se positionner pour répondre aux attentes évolutives des clients et naviguer dans l'incertitude géopolitique."

En outre, à l'échelle mondiale, MSCI souligne que 98% des nouveaux portefeuilles de clients fortunés comprennent désormais un certain degré de personnalisation, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'étude de 2025, où 60% des conseillers déclaraient s'attendre à ce que leurs clients exigent une certaine forme de personnalisation.

61% prévoient d'augmenter leurs allocations sur les marchés développés hors États-Unis, tandis que seulement un tiers prévoit d'augmenter son exposition aux actions américaines.

48% prévoient d'augmenter leur exposition aux marchés émergents, les conseillers élargissant la diversification régionale au-delà des États-Unis.

A mesure que les portefeuilles deviennent plus complexes, les conseillers associent de plus en plus les fonds négociés en bourse (ETF) à des allocations d'actifs privés afin de maintenir la liquidité et la flexibilité tactique. Cette année, 73% des personnes interrogées ont déclaré penser que les ETF deviendraient plus courants dans les portefeuilles de leurs clients.