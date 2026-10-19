ENQUÊTE-Les résultats de SpaceX et Tesla mettront à l'épreuve les ambitions de Musk en matière de dépenses dans l'IA, alors que les rumeurs de fusion s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'usine de puces Terafab soutiendra les activités de calcul IA de Tesla et les opérations satellitaires de SpaceX

* Les livraisons de Tesla ont dépassé les prévisions, mais ce sont les ambitions liées au robotaxi et à Optimus qui stimulent la valorisation de l'entreprise

* L'annonce d'un accord pourrait intervenir avant l'assemblée générale annuelle de Tesla, selon Barclays

par Akash Sriram

SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O publieront leurs résultats du troisième trimestre à deux jours d’intervalle cette semaine, offrant ainsi aux investisseurs une occasion rare de comparer les performances des deux entreprises les plus valorisées d’Elon Musk, alors que les spéculations sur une fusion s’intensifient.

Ces résultats permettront de vérifier si la croissance régulière de Starlink et les bénéfices automobiles de Tesla sont suffisants pour financer les dépenses en IA qui alimentent le débat sur la fusion.

« En termes d’indicateurs, ce serait davantage la croissance du chiffre d’affaires de Starlink que le nombre de lancements et l’amélioration des marges automobiles de Tesla qui compteraient », a déclaré Shawn Campbell, conseiller chez Camelthorn Investments et actionnaire des deux sociétés, décrivant ainsi les attentes des investisseurs concernant ces résultats.

Barclays a laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla, SpaceX apparaissant comme l’acquéreur le plus probable, bien qu’aucune des deux sociétés ni Musk ne se soient officiellement engagés en faveur d’un tel accord.

Tesla a annoncé lundi que son assemblée générale annuelle se tiendrait le 3 décembre.

Dans le cadre d’une opération entièrement en actions, Barclays estime que Musk détiendrait environ 37 % du capital et 56 % des droits de vote.

« Une acquisition de Tesla par SpaceX serait plus simple, car elle permettrait de traiter plus facilement les activités chinoises comme un actif géré séparément », a déclaré Campbell.

Tesla a donné jeudi une illustration spectaculaire à ces spéculations en dévoilant une nouvelle voiture de sport Roadster , dont la production est prévue pour 2028, capable de sauter et de faire un tonneau en plein vol grâce à la technologie des fusées, sur un site d’essai de SpaceX au Texas.

« Musk fusionne l’avenir de la mobilité en intégrant les technologies automobiles et spatiales; c’est pour le moins une idée subtilement semée dans l’esprit des investisseurs, qui présente un argument d’efficacité technique en faveur d’une fusion », a déclaré Bill Birmingham, directeur de la recherche chez REX Financial.

Il a ajouté que le timing, à l’approche de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Tesla, n’était pas une coïncidence.

SpaceX a absorbé la société xAI de Musk en février, quelques mois avant son introduction en bourse prévue en juin, et les dépenses de Tesla et de SpaceX convergent désormais vers un même objectif: l’IA.

Les activités restent toutefois distinctes: SpaceX tire ses revenus des lancements, de Starlink et du calcul IA, tandis que Tesla tire les siens des voitures et du stockage d’énergie.

SpaceX publiera ses résultats mardi et Tesla mercredi, après la clôture des marchés.

SPACEX: LES DÉPENSES EN IA AU CENTRE DE L’ATTENTION

SpaceX publie ses deuxièmes résultats en tant que société cotée, et les investisseurs attendent de voir si la forte augmentation de ses dépenses en IA se traduit par des revenus.

Selon les données compilées par LSEG, la société devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d’affaires d’environ 12,74 milliards de dollars et un bénéfice de 14 cents par action, quatre mois seulement après son introduction en bourse.

À titre de comparaison, au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élevait à 7,8 milliards de dollars, la perte nette à 541 millions de dollars et les dépenses d’investissement dans l’IA à 15,8 milliards de dollars.

Evercore ISI prévoit que SpaceX terminera l’année 2026 avec un chiffre d’affaires annualisé d’environ 104 milliards de dollars, porté par le segment de l’IA qui « fera le gros du travail », et estime que les dépenses d’investissement atteindront environ 151 milliards de dollars en 2027.

Le chiffre d’affaires lié à la connectivité, qui inclut Starlink, a progressé de 66 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre.

SpaceX a également conclu, le 8 octobre, un accord pour l’acquisition d’un spectre de 800 MHz auprès de Grain Management pour environ 8 milliards de dollars, une transaction qui doit encore être approuvée par la Commission fédérale des communications (FCC) et qui soutient son offensive Starlink Mobile.

Vendredi, l’action a clôturé à 146,03 dollars, soit un niveau supérieur au prix d’introduction en bourse de 135 dollars, mais bien en deçà de son plus haut niveau atteint après son entrée en bourse.

TESLA: ROBOTAXIS ET PARIS À LONG TERME

Tesla est en passe d’augmenter ses livraisons cette année pour la première fois depuis 2023, mais les investisseurs s’intéressent davantage aux bénéfices et à ses paris sur les robotaxis.

Les analystes s’attendent à ce que Tesla annonce un bénéfice ajusté d’environ 43 cents par action sur un chiffre d’affaires d’environ 27,88 milliards de dollars, contre 50 cents un an plus tôt.

Le bénéfice du deuxième trimestre s’est révélé bien inférieur aux estimations, avec un flux de trésorerie disponible négatif de 1,1 milliard de dollars — la société est ainsi passée dans le rouge pour la première fois depuis plus de deux ans.

Tesla a néanmoins livré 486 532 véhicules au troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes.

Tesla a indiqué que ses dépenses d’investissement dépasseraient les 25 milliards de dollars cette année, et son action a reculé d’environ 17 % en 2026, les analystes s’attendant à ce que l’entreprise affiche un flux de trésorerie disponible négatif de 4,92 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Wall Street s’est toutefois largement concentré sur les robotaxis et le robot humanoïde Optimus pour évaluer la croissance de l’entreprise, les citant comme des gammes de produits à forte marge qui pourraient, à terme, éclipser son activité traditionnelle de vente de voitures.

Bien que l’activité et la flotte de robotaxis de Tesla soient modestes par rapport à celles de Waymo, l’entreprise prévoit de déployer à grande échelle ses taxis autonomes dans les années à venir.

Sa valorisation repose en grande partie sur ces ambitions à long terme plutôt que sur l’activité automobile, qui représente pourtant la part du lion du chiffre d’affaires de l’entreprise.