ENQUÊTE : Les résultats de Johnson & Johnson devraient reculer au troisième trimestre

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12 octobre - ** Lundi, l'action Johnson & Johnson JNJ.N a progressé de 0,6 % à 263,00 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs espérant un rebond de sa division de technologies médicales

** Le conglomérat de la santé devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 25,28 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,54 dollars, en baisse par rapport au BPA de 2,80 dollars mais en hausse par rapport au chiffre d’affaires de 23,99 milliards de dollars enregistré il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier , la société a dépassé les estimations grâce à de solides ventes dans le secteur pharmaceutique, mais son activité de pompes cardiaques Abiomed a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires à la suite d’une étude britannique critique

** En septembre, un médicament expérimental contre la dépression, développé en collaboration avec Contineum Therapeutics CTNM.O , n’a pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire

** JNJ a atteint ou dépassé les estimations de BPA et de chiffre d’affaires au cours des huit derniers trimestres au moins

** Sur les 26 analystes couvrant Johnson & Johnson, la répartition des recommandations est la suivante: 19 avis « achat fort » ou « achat » et 7 avis « conserver »

** L'objectif de cours médian de 282 $ est resté inchangé au cours du dernier mois

** L'action JNJ a progressé d'environ 27 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 8 % de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI