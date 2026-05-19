ENQUÊTE-Les perspectives de Nvidia mettront à l'épreuve sa stratégie visant à conserver sa position dominante dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala et Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O devrait publier mercredi un nouveau rapport financier exceptionnel, mais une évolution dans l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève des doutes quant à la durée de sa domination sur le marché des puces IA.

Après des années de quasi-monopole sur les puces utilisées pour entraîner les systèmes d'IA, Nvidia est confrontée à la concurrence de géants de la technologie qui développent leurs propres puces afin de capter une demande qui s'oriente vers des processeurs capables de faire fonctionner des systèmes d'IA, de répondre à des requêtes et d'exécuter des tâches en temps réel.

Ce marché dit « de l'inférence » est bien plus vaste , mais aussi plus disputé.

Ses rivaux traditionnels, Intel INTC.O et AMD AMD.O , proposent des processeurs mieux adaptés aux charges de travail plus modestes et sensibles au coût qui dominent le marché.

Dans le même temps, Alphabet GOOGL.O s'est imposé comme un concurrent de taille, concluant des contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour ses unités de traitement tensoriel (TPU) sur mesure. L'activité puces d'Amazon, notamment ses processeurs Trainium, gagne également du terrain.

“Il s'agit moins d'un duel entre Nvidia et les TPU, ou entre Nvidia et AMD. Je pense que la question est plutôt de savoir si l'écosystème de Nvidia restera aussi dominant à l'avenir, alors que certaines de ces nouvelles charges de travail d'inférence commencent à se multiplier”, a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient des actions Nvidia.

L'action Nvidia a progressé d'environ 19 % cette année, restant à la traîne par rapport à la hausse de plus de 100 % enregistrée par AMD AMD.O , Intel INTC.O et Arm ARM.O , ainsi qu'à la hausse de 27 % d'Alphabet.

Pour défendre sa position, le fabricant de puces a dévoilé en mars un nouveau processeur central et un système d'IA basés sur la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans l'inférence qu'il a rachetée.

Ces puces ne sont pas incluses dans les prévisions de Nvidia, qui table sur un chiffre d'affaires de 1 000 milliards de dollars pour les plateformes Blackwell et Rubin d'ici la fin 2027, ce qui incite les investisseurs à surveiller de près les signes d'un nouveau moteur de croissance.

Les investisseurs seront également à l'affût de tout signe de contraintes d'approvisionnement. Les dépenses de Nvidia en engagements d'approvisionnement ont bondi de 50,3 milliards de dollars à 95,2 milliards de dollars entre les deux derniers trimestres de son dernier exercice fiscal, mais la société a largement évité les répercussions de la pénurie mondiale de puces mémoire qui a touché Qualcomm et Apple.

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours du trimestre d'avril, Nvidia devrait afficher une hausse de 79 % de son chiffre d'affaires, sa croissance la plus rapide depuis plus d'un an, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté devrait avoir augmenté de 81,8 % pour atteindre 42,97 milliards de dollars.

Cette forte hausse est alimentée par les dépenses massives de clients tels que Microsoft MSFT.O et Meta META.O , les géants de la tech devant investir plus de 700 milliards de dollars dans l'IA cette année, contre environ 400 milliards en 2025.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que la société s'était assurée des approvisionnements suffisants pour répondre à la demande pendant plusieurs trimestres, apaisant ainsi les inquiétudes concernant les contraintes de capacité, mais d'autres risques apparaissent.

Un déploiement des centres de données plus lent que prévu pourrait limiter la demande à court terme.

“Les clients n'ont tout simplement pas la place d'installer les GPU. Ils veulent en posséder autant que possible. Ils veulent en acheter autant qu'ils le peuvent, mais ils ne disposent pas vraiment des centres de données nécessaires pour les accueillir”, a déclaré Chaim Siegel, analyste chez Elazar Advisors.

La Chine reste une autre inconnue. Nvidia n'a pas encore vendu ses puces H200 là-bas , Pékin favorisant les alternatives locales, bien que le récent voyage de Huang aux côtés du président américain Donald Trump ait suscité l'espoir de progrès.

Les analystes ont également indiqué que les marges bénéficiaires de Nvidia – qui devraient s’élever à 74,5 % au premier trimestre – pourraient être mises sous pression plus tard dans l’année en raison de la hausse des coûts de la mémoire et de l’encapsulation des puces, ainsi que de la montée en puissance de ses puces Rubin.