ENQUÊTE-Les bourses américaines devraient enregistrer une hausse des volumes, mais la position des autorités de régulation occupera le devant de la scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti

Les bourses américaines commenceront cette semaine à publier leurs résultats, qui bénéficieront d’une hausse des volumes de transactions liée à la volatilité, mais les analystes devraient mettre cela en balance avec les inquiétudes concernant l’environnement réglementaire et la concurrence potentiellement accrue des nouveaux entrants.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, des perspectives incertaines en matière de taux d’intérêt et l’évolution du sentiment autour des titres liés à l’IA ont alimenté une hausse des volumes, reflétant la nécessité de repositionner les portefeuilles. Une reprise de l’activité des introductions en bourse devrait également soutenir le Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère du NYSE.

Le secteur doit toutefois faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant la décision de la Commodity Futures Trading Commission d’autoriser Kalshi et Coinbase

COIN.O à proposer des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies, ce qui représente une menace pour les parts de marché des acteurs historiques.

Les contrats à terme perpétuels, ou “perps”, sont des contrats sans date d’échéance, indexés sur le cours d’un actif sous-jacent et permettant généralement aux traders d’utiliser des niveaux d’effet de levier élevés.

Les bourses tirent généralement profit des périodes de forte volatilité. Malgré la forte hausse des volumes, ces inquiétudes ont entraîné une baisse des cours de trois des quatre titres boursiers du secteur depuis le début de l’année: le Nasdaq, le CME CME.O et l’ICE ont reculé de 5,4% à 12,6%, tandis que le Cboe CBOE.Z affiche une hausse d’environ 11%.

“La majeure partie de la compression des multiples observée depuis le début de l’année résulte à la fois d’un changement d’orientation réglementaire et de la menace perçue que représentent les contrats à terme perpétuels”, a déclaré à Reuters Patrick Moley, analyste chez Piper Sandler.

QUESTIONS AUTOUR DE LA RÉGLEMENTATION

Si les analystes ont écarté l’hypothèse d’un véritable remaniement du secteur, ce feu vert a soulevé des questions quant à savoir si la décision de la CFTC marque un changement de position pour un régulateur qui s’est généralement montré plus mesuré dans son approche.

“Il semble que la CFTC soit ouverte à des mesures qu’elle aurait pu, par le passé, mettre plus de temps à adopter”, a déclaré Benjamin Budish, analyste chez Barclays.

Les dirigeants des bourses devront probablement répondre, lors de conférences téléphoniques, à des questions sur ce changement de position de l’autorité de régulation, ainsi que sur les perspectives en matière de volumes et la pérennité de la reprise des marchés financiers.

“Nous nous attendons à de nombreuses questions sur les risques concurrentiels liés aux contrats à terme perpétuels et aux autres nouveaux produits lancés. Les investisseurs souhaitent savoir en quoi ces produits diffèrent, à quels clients ils s’adressent et comment les bourses en place pourraient réagir face à cette nouvelle concurrence”, a déclaré Alex Kramm, analyste chez UBS.

Néanmoins, les analystes estiment que l’adoption limitée de ce produit par les clients institutionnels protège le secteur d’une perturbation concurrentielle.

“C’est exactement la grande question qui se pose: voici ce nouveau produit, que va-t-il se passer? Est-il disruptif? Les institutions voudront-elles le négocier? Je pense que la réponse est non”, a déclaré Budish.

DES RÉSULTATS MITIGÉS

Selon les analystes, les bourses s’apprêtent à connaître un trimestre mitigé en raison de comparaisons plus difficiles avec l’année dernière, lorsque les droits de douane instaurés par l’administration Trump à l’occasion du “Liberation Day” avaient secoué les marchés et entraîné une forte volatilité.

“Nous nous attendons à des résultats plus mitigés en glissement annuel, les activités de transactions étant confrontées à des comparaisons difficiles… Les secteurs d’activité non liés aux transactions, tels que les données de marché, devraient rester solides”, a déclaré Kramm.

Les bourses se sont appuyées sur leurs activités liées aux données pour générer des revenus récurrents et atténuer l’impact des fluctuations du volume des transactions.

CME, la première de ces bourses à publier ses résultats mercredi, devrait afficher une légère baisse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par rapport à l’année dernière, selon les analystes interrogés par LSEG.

Par ailleurs, le Nasdaq devrait annoncer jeudi un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels records, selon les données compilées par LSEG, portés par des introductions en bourse très médiatisées, notamment celle de SpaceX SPCX.O qui a battu tous les records, ainsi que par une forte demande pour ses services de données.

Le Cboe et l’ICE, qui publieront leurs résultats la semaine prochaine, devraient afficher une hausse de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice, soutenus par des volumes de transactions élevés et une forte demande de données propriétaires.