ENQUÊTE : Les actions d'Amazon reculent avant la publication des résultats ; Wall Street table sur une hausse du bénéfice par action et du chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Amazon AMZN.O recule de 3,9 %, les investisseurs du secteur technologique se montrant nerveux quant aux investissements dans l'IA à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels

** Les analystes de Wall Street estiment le BPA ajusté d’AMZN pour le troisième trimestre à 1,96 dollar et son chiffre d’affaires à 202,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA d’AMZN a dépassé les prévisions de Wall Street à six reprises, avec des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre 2026 et au quatrième trimestre 2025, tandis que son chiffre d’affaires a atteint ou dépassé les estimations à chaque fois

** Amazon devrait annoncer une accélération de la croissance de son activité cloud , mais les inquiétudes concernant le coût du financement des investissements dans l’IA préoccupent largement les investisseurs du secteur technologique

** Sur 64 analystes, 17 attribuent à l’action la note « achat fort », 45 « achat » et 2 « conserver »; le cours de clôture d’AMZN s’établissait à 245,95 $, contre un objectif de cours médian de 327,50 $ selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, AMZN affiche une hausse d’environ 6 %, contre un gain de 8,6 % pour l’indice Dow «

.DJI » et une baisse de 1,7 % pour l’indice S&P 500 «Consumer Discretionary» .SPLRCD