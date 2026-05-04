ENQUÊTE-La révolution de la perte de poids suscite un regain d'intérêt pour les entreprises du secteur de l'esthétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole

Les entreprises du secteur de l'esthétique misent sur le fait que le nombre croissant de patients souffrant d'un relâchement cutané et d'une perte de volume facial due aux médicaments anti-obésité à base de GLP-1 va alimenter une nouvelle vague de demande, alors que le secteur s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre cette semaine.

Des sociétés telles qu'Apyx Medical APYX.O , InMode

INMD.O , Establishment Labs ESTA.O et Evolus EOLS.O ciblent les patients confrontés aux séquelles d'une perte de poids rapide, alors que le marché des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici 2030.

« L'un des principaux nouveaux moteurs de cette évolution est l'adoption rapide des médicaments à base de GLP-1 », a déclaré Charles Goodwin, directeur général d'Apyx, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes au trimestre dernier, ajoutant que la demande de traitements visant à raffermir l'excès de peau après une perte de poids devrait augmenter.

Certains médicaments amaigrissants étant désormais disponibles à des coûts moins élevés pour les patients, ces derniers utilisent également les économies réalisées pour investir dans des traitements esthétiques, ce qui stimule la demande pour ces entreprises.

Les principaux médicaments amaigrissants, le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , sont désormais accessibles à de nombreux patients américains pour moins de 500 dollars par mois , soit près de la moitié du prix catalogue initial, grâce à des programmes de tarification directe aux consommateurs.

La reprise du secteur fait également suite à une période de ralentissement de la demande due à l'inflation et à la hausse des coûts d'emprunt. Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, ajoute: « La dynamique américaine pourrait s'améliorer au premier et au deuxième trimestre 2026. »

Apyx prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 9 % à 11 % cette année, tirée par la demande pour son système de remodelage corporel mini-invasif, utilisé pour traiter les zones de peau relâchée ou affaissée.

Chez InMode, le directeur général Moshe Mizrahy a déclaré que si le nombre croissant d'utilisateurs de GLP-1 pourrait freiner la demande à court terme pour les procédures traditionnelles de liposuccion, cela devrait stimuler l'intérêt à long terme pour les traitements de raffermissement de la peau mini-invasifs.

« À long terme, nous pensons que cela nous aidera, car une fois que l’on perd de la graisse, la peau est relâchée et il faut la raffermir », a déclaré M. Mizrahy.

D'autres segments du marché connaissent également une reprise.

Establishment Labs, qui fabrique les implants mammaires Motiva, prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 25 %, les analystes soulignant que l'augmentation mammaire pourrait constituer un secteur de demande potentiel parmi les utilisatrices de GLP-1.

Le fabricant de produits injectables Evolus se positionne également pour la croissance, prévoyant une augmentation de son chiffre d’affaires de 10 % à 13 %, les analystes estimant que la demande en produits de comblement du visage pourrait augmenter à mesure que davantage de patients recherchent des traitements contre ce qu’on appelle le « visage Ozempic », un terme utilisé pour décrire le relâchement facial lié à une perte de poids rapide.

L'analyste de BTIG, Sam Eiber, a déclaré à Reuters que si la « lassitude vis-à-vis des produits de comblement » a pesé sur l'ensemble du marché, la demande des patients souhaitant perdre du poids pourrait contribuer à compenser cette tendance.

David Moatazedi, directeur général d'Evolus, a déclaré que la société avait commencé à cibler plus activement les patients souhaitant perdre du poids, qualifiant ce changement de « structurel » plutôt que de cyclique.

« Nous ne pensons pas que cette tendance va ralentir de sitôt », a-t-il déclaré.

À mesure que de nouvelles thérapies amaigrissantes , notamment des options orales plus accessibles et abordables, arrivent sur le marché, Bob Basu, président de l’American Society of Plastic Surgeons, a déclaré qu’il s’attendait à ce que davantage de patients parviennent à une perte de poids significative, ce qui « augmentera naturellement la demande de procédures esthétiques ».

La semaine dernière, AbbVie ABBV.N , le fabricant du Botox et des produits de comblement Juvederm, a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec une hausse de 7,6 % des ventes mondiales de son portefeuille de produits esthétiques.