ENQUÊTE-La flambée des prix de l'azote devrait faire grimper les bénéfices de CF et de Nutrien ; Mosaic doit faire face à des difficultés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sumit Saha

Les fabricants d'engrais à base d'azote devraient afficher des résultats trimestriels en hausse, la flambée des prix, provoquée par les perturbations de l'approvisionnement en gaz au Moyen-Orient, améliorant leurs marges, même si les retombées positives ne devraient se faire pleinement sentir qu'au cours des prochains trimestres.

Les analystes s'attendent à ce que les producteurs spécialisés dans l'azote, tels que CF Industries CF.N et Nutrien NTR.TO , qui fabriquent des engrais dérivés du gaz naturel comme l'urée et le nitrate d'ammonium, surperforment leurs concurrents plus exposés à la potasse et au phosphate, notamment Mosaic MOS.N .

Le resserrement de l'offre mondiale d'azote, lié aux perturbations des flux de gaz naturel, a fait grimper les prix, tandis que le portefeuille de Mosaic la rend moins exposée à cette hausse.

CF Industries et Nutrien devraient afficher un bénéfice net combiné d'environ 619 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 388 millions de dollars un an plus tôt, selon les données compilées par LSEG.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les flux de gaz naturel au Moyen-Orient, faisant grimper les prix de l'azote. Bien que la région produise peu d'azote elle-même, elle est un fournisseur clé de gaz naturel utilisé comme matière première pour la production d'engrais en Europe et en Asie, ce qui resserre l'offre mondiale.

Cela a créé un avantage pour les producteurs nord-américains, qui bénéficient d'un approvisionnement en gaz relativement stable et moins coûteux. Alors que le conflit restreint les exportations de la région du Golfe ,les entreprises nord-américaines de fertilisants pourraient tirer profit du resserrement de l'offre mondiale d'azote, ont déclaré les analystes de Morningstar.

Les prix de l'urée transportée par barge à La Nouvelle-Orléans ont connu une hausse de plus de 46 % depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, a déclaré Josh Linville, vice-président chargé des engrais chez la société de services financiers StoneX.

Les prix de l'urée s'élevaient en moyenne à environ 490 dollars la tonne courte au premier trimestre, contre environ 375 dollars un an plus tôt, selon les données de StoneX. "Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant", a déclaré Linville, citant les importantes pertes mondiales d'approvisionnement en azote qui font grimper les prix alors que les coûts des intrants des producteurs américains restent relativement stables.

Les acheteurs américains pratiquent également l'arbitrage sur les importations d'urée à la Nouvelle-Orléans , en redirigeant certaines livraisons vers l'étranger pour tirer profit des prix mondiaux plus élevés, ce qui resserre l'offre nationale.

Les prix des barges font référence aux prix au comptant physiques des engrais négociés sur des barges fluviales dans les principaux centres de distribution.

Les engrais azotés, généralement appliqués sous forme d’urée ou d’urée-nitrate d’ammonium pendant la période des semis printaniers, connaissent généralement une forte hausse de la demande, mais limitée dans le temps, ce qui amplifie les hausses de prix lors de chocs d’approvisionnement.

"Nous estimons que les sociétés spécialisées dans l’azote sont celles qui bénéficient le plus de la hausse des prix, mais les valorisations intègrent déjà cette manne financière", a déclaré Andrew Wong, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant qu’un impact plus important sur les bénéfices est probable à partir du deuxième trimestre.

Nutrien et CF doivent publier leurs résultats mercredi, suivis par Mosaic le 11 mai.

EN DEHORS DE LA HAUSSE DE L'AZOTE

Mosaic, qui ne produit pas d'azote, fait face à des perspectives plus mitigées.

Si les prix du phosphate se sont raffermis, les marges devraient rester sous pression en raison de la hausse des coûts du soufre et de l'ammoniac.

Les marchés de la potasse, quant à eux, restent relativement modérés et comptent parmi les segments d’engrais les plus abordables.

Si les prix augmentent trop et trop rapidement, les préoccupations liées à l'accessibilité financière refont surface, et les volumes pourraient en pâtir. Les agriculteurs pourraient réduire les doses d'application de phosphate, a déclaré l'analyste de Mizuho Edlain Rodriguez, soulignant que ces vents contraires reflètent l'évolution récente du cours de l'action de Mosaic.