ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts

par Ozan Ergenay

Les marchés actions en Europe devraient enregistrer en 2026 une nouvelle année de forte croissance dans le sillage de l'année en passe de s'achever, les

investisseurs tablant sur une amélioration de l'environnement économique conjugée à des valorisations encore faibles comparativement aux Etats-Unis, montre une enquête Reuters.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX devrait ainsi progresser de 11% d'ici fin 2026 à 623 points après un gain à ce stade de 11,9% sur 2025, selon la prévision médiane des analystes actions et de gérants de portefeuille interrogés par Reuters. Le Stoxx 600 s'affiche mercredi en hausse de 0,42%, à 570,42 points, après avoir touché un niveau record à 586,33 points au début du mois.

Les actions européennes devraient également mieux résister que les autres grands indices, notamment américains, à une éventuelle correction des marchés liée à l'intelligence artificielle, estiment les investisseurs sondés.

Le Stoxx 600 a bénéficié au début de l'année de la décision de l'Allemagne de supprimer le frein à l'endettement, ce qui a stimulé l'optimisme à l'égard de l'économie européenne et offert aux investisseurs une alternative au marché américain sur fond de relèvement des droits de douane par le président Donald Trump.

Il a fallu attendre le second semestre pour observer un rallye sur les actions américaines, tandis que la tendance positive en Europe s'est globalement maintenue.

Les investisseurs croient en de nouveaux gains l'an prochain sur le Stoxx 600, d'autant plus que les indices européens restent bon marché par rapport à ceux des autres grandes zones géographiques.

"L'écart des valorisations pour des entreprises similaires entre les Etats-Unis et l'Europe atteint de nouveaux records et les prochains trimestres devraient voir une convergence de la trajectoire économique entre la croissance économique européenne et celle des Etats-Unis", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Selon lui, cela devrait se refléter dans les résultats des entreprises européennes.

L'indice de référence EuroStoxx 50 .STOXX50E devrait également afficher un gain de 6,7% pour atteindre 5.900 points au cours de l'année prochaine, avant de grimper à de nouveaux sommets à la mi-2027, à 5.955 points, selon l'enquête.

L'INCERTTIDE AUTOUR DE L'IA

Le début de l'année 2025 a suscité beaucoup d'enthousiasme en Europe lorsque le Stoxx 600 a surperformé contre toute attente le S&P 500 .SPX .

L'écart s'est néanmoins réduit au cours du second semestre et les deux indices affichent désormais pratiquement un même niveau de progression ramené en devise locale. Pour les experts, la différence entre les deux indices pour l'an prochain dépendra de l'évolution des valeurs technologiques.

Le rallye technologique s'est quelque peu essoufflé ces dernières semaines, le marché exprimant des inquiétudes sur le retour sur investissement des sommes engagées dans l'IA.

"L'IA pourrait être décisive pour les actions en 2026", a déclaré Magesh Kumar Chandrasekaran, stratège actions européennes chez Barclays. Selon lui, les actions européennes sont bien positionnées, "compte tenu de leur valorisation moins importante (...) et d'une plus grande facilité à comparer les bénéfices, sans être trop dépendantes du sort des échanges autour de l'IA".

"Le principal problème pour les marchés boursiers européens est qu'ils sont peu présents sur les nouvelles technologies à un moment où l'enthousiasme autour de l'IA ne cesse de croître", note Joe Maher, économiste chez Capital Economics, alors que les actions liées à l'IA pourraient continuer à se redresser.

"Nous prévoyons un éclatement de la bulle liée à l'IA en 2027 et nous nous attendons à ce que cela pèse sur les actions européennes, mais leur faible pondération en actions technologiques pourrait les aider à surperformer les actions américaines", a-t-il ajouté.

Les indices bousiers en Allemagne et en France seront par ailleurs au centre de l'attention l'année prochaine. Les investisseurs chercheront à déterminer si les projets du chancelier Friedrich Merz visant à accroître massivement les dépenses de défense et d'infrastructure transformeront l'économie allemande. En France, les effets de l'impact de l'impasse politique actuelle seront scrutés.

L'indice de référence à la Bourse de Francfort, le Dax,

.GDAXI devrait augmenter d'environ 9,7% à 25.500 points d'ici fin 2026, après avoir gagné à ce stade 17,9% en 2025, selon la médiane des prévisions des experts interrogés par Reuters.

L'indice CAC 40 .FCHI à Paris, qui a été relativement moins performant que les autres places européennes, avec une hausse de seulement 8,7% depuis le début de l'année, pourrait prendre 8% d'ici la fin de 2026, pour atteindre 8.600 points.

(Reportage Ozan Ergenay à Londres; avec Aman Kumar Soni et Jaiganesh Mahesh à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)