ENQUÊTE : Johnson & Johnson devrait afficher une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel

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14 juillet - L'action Johnson & Johnson JNJ.N progresse de 1,9 % à 252,77 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mercredi avant l'ouverture des marchés

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que JNJ affiche une croissance d'environ 3 % de son BPA ajusté, à 2,85 $; le chiffre d'affaires devrait quant à lui progresser de 5,50 %, à 25 milliards de dollars

** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté de JNJ ont atteint ou dépassé les prévisions des analystes à chaque fois au cours des huit derniers trimestres

** Abiomed, la filiale de JNJ spécialisée dans les dispositifs médicaux, a remporté un procès devant jury dans le Massachusetts concernant des allégations selon lesquelles elle aurait violé les droits de brevet de Maquet Cardiovascular dans le domaine de la technologie des pompes cardiaques.

** Parmi les 27 analystes qui couvrent JNJ, la recommandation moyenne est « ACHETER » et le cours cible médian s’établit à 264 dollars, selon les données de LSEG

** JNJ affiche une hausse de 22,3 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 Santé .SPXHC , qui a progressé de 2,25 % sur la même période