ENQUÊTE : Jefferies : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devraient progresser, mais l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action Jefferies Financials JEF.N a reculé de 4,2% mercredi, enregistrant ainsi une deuxième journée consécutive de baisse et sous-performant l'ensemble du secteur financier, dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal, prévue après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que la banque d'investissement affiche un BPA ajusté de 1,16 $ contre 0,40 $ au deuxième trimestre 2025, et un chiffre d'affaires de 2,30 milliards de dollars contre 1,63 milliard il y a un an, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, JEF a dépassé les estimations de chiffre d’affaires à cinq reprises, tandis que le BPA n’a dépassé les prévisions que quatre fois, le dernier écart négatif s’élevant à (26,8%) au premier trimestre 2026

** Les résultats de JEF sont parfois considérés comme un indicateur de ce qui attend les grandes banques d’investissement ** Les résultats du premier trimestre de JEF ont été soutenus par les activités de banque d’investissement, mais entachés par des pertes sur prêts et par les inquiétudes des investisseurs concernant ses critères d’octroi de crédit et son appétit pour le risque , suite aux faillites de la banque britannique Market Financial Solutions et du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, toutes deux liées à des allégations de fraude

** Mais après avoir chuté de 42% au début de l’année 2026, l’action JEF a amorcé un redressement début mars, récupérant une grande partie de ces pertes. Depuis le début de l’année, l’action JEF affiche une baisse d’environ 6%, contre une perte de 5,6% pour l’indice S&P 400 Financial Services .SPMCDF , qui reculait de 1% mercredi ** Le titre s'échangeait dernièrement à 57,97 $, contre un objectif de cours médian de 66 $, en hausse par rapport aux 59 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui recense six recommandations d'analystes: 1 “achat fort”, 2 “achat” et 3 “conserver”