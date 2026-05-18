ENQUÊTE IMMÉDIAT-Un jury californien donne raison à OpenAI dans le procès intenté par Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury américain d'Oakland, en Californie, a donné tort à Elon Musk, lundi, dans le procès qu'il avait intenté contre OpenAI, estimant que l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle n'était pas responsable d'avoir prétendument dévié de sa mission initiale au service de l'humanité.

Dans un verdict unanime rendu à l'issue de moins de deux heures de délibération, le jury a déclaré que Musk avait intenté cette action trop tardivement.

COMMENTAIRES:

DAN IVES, ANALYSTE CHEZ WEDBUSH: « C'est une victoire énorme pour le directeur général Sam Altman et pour OpenAI, malgré les égratignures et les bleus subis par la personnalité et le leadership d'Altman, car cela lève un poids considérable qui pesait sur les opérations de l'entreprise, cette affaire étant désormais considérée comme n'ayant « aucun impact » sur OpenAI. »

« Cela a été un immense soulagement pour OpenAI, car cela lève la menace de 134 milliards de dollars qui pesait sur les activités de l'entreprise, ce qui aurait causé des dommages considérables à son projet d'entrée en Bourse et à son IPO l'année prochaine, tout en permettant à Altman de rester à la tête de l'entreprise pour les années à venir. »

JAMES RUBINOWITZ, AVOCAT ET SPÉCIALISTE EN IA:

« C'est la victoire juridique la plus nette possible pour OpenAI, car le tribunal n'a jamais eu à défendre aucun des comportements en cause. Il leur suffisait de prouver que le délai était expiré, et c'est ce qu'ils ont fait. »

« Ce verdict élimine la plus grande menace juridique pesant sur une introduction en Bourse dont la valeur serait estimée à près d’un billion de dollars. Il faut s’attendre à une accélération des dépôts de dossiers d’introduction en Bourse au cours des trente à soixante prochains jours. »