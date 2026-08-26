ENQUÊTE IMMÉDIAT-Meta conclut un accord à l'amiable de 16,68 milliards de dollars dans le cadre d'une affaire liée aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a accepté de verser un montant maximal de 16,68 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à régler les plaintes déposées par plusieurs États américains, qui reprochaient à l’entreprise d’avoir conçu Facebook et Instagram de manière à créer une dépendance chez les enfants, d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité et d’avoir collecté de manière abusive les données personnelles des enfants utilisant ses plateformes, comme le révèlent des documents judiciaires.

L'action Meta reculait de 0,4 % en début de séance.

COMMENTAIRES:

CAROLINA ROSSINI, PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DU MASSACHUSETTS À AMHERST

« Le montant de l’accord n’est qu’un début, pas une solution. L’argent indemnise les préjudices passés; il ne change rien au produit qui continue de les causer. À moins que l’accord n’impose une véritable refonte (— par exemple, la suppression des mécanismes d’engagement conçus pour exploiter le développement neurologique des adolescents, et non de simples options de sécurité superficielles) —, les préjudices persisteront dès que le chèque sera encaissé. Et une refonte sans obligation de rendre des comptes n’est qu’un communiqué de presse: nous avons besoin d’audits indépendants, d’un accès des chercheurs aux données des plateformes et de critères de référence contraignants assortis de sanctions en cas de non-respect. Meta a déjà promis de changer par le passé. La question est de savoir qui vérifiera que c’est le cas cette fois-ci, et ce qui se passera s’ils ne tiennent pas leurs engagements. »

DENNIS DICK, FONDATEUR ET ANALYSTE DES STRUCTURES DE MARCHÉ CHEZ TRIPLE D TRADING INC

« C’était une grande incertitude qui pesait sur les actions de Meta. Elles bénéficient donc ici d’un rebond de soulagement. C’est une incertitude qui touche toutes les entreprises de réseaux sociaux. Est-ce que cela vous apporte un peu de soulagement? Je ne sais pas, car encore une fois, ce n’est pas comme s’ils avaient été déclarés non coupables. Ils ont conclu un accord. Je ne sais donc pas trop ce que cela signifie pour les autres entreprises de réseaux sociaux. Je vais classer cela dans la catégorie des incertitudes. »

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ IG GROUP, LONDRES

« Je pense que le marché perçoit cet accord à l’amiable de manière positive, comme en témoigne la hausse du cours de l’action avant l’ouverture. Les investisseurs semblent soulagés que la sanction n’ait pas été aussi sévère qu’elle aurait pu l’être, compte tenu de l’ampleur de l’affaire et de la possibilité d’une amende bien plus importante. »

« Cet accord est d’autant plus significatif qu’il en dit long sur le contexte réglementaire et réputationnel plus large. L’impact des réseaux sociaux fait l’objet d’une surveillance accrue, en particulier chez les parents et les jeunes utilisateurs, et les mesures exigées indiquent que les régulateurs adoptent une position plus ferme. »

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH À FAIRFIELD « Cette nouvelle concernant l’accord met fin à une incertitude majeure. Elle ne dissipe pas toutes les incertitudes, mais elle lève celle liée au niveau fédéral. Il reste encore un certain nombre de poursuites et d’affaires qui vont être intentées contre eux, et ils devront soit les régler à l’amiable, soit les résoudre d’une manière ou d’une autre. Mais je pense que le marché considère cela comme un premier obstacle que l’entreprise a, au moins pour l’instant, réussi à surmonter. »

« Je pense que cet accord a été une surprise… Je ne pense pas que quiconque s’y attendait vraiment, surtout aujourd’hui. »

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, B RILEY WEALTH, NEW YORK

« Cela pourrait bien devenir un véritable catalyseur de changement dans le domaine des réseaux sociaux, s’il s’avère, à l’issue de cette longue procédure judiciaire, que Meta a agi de manière répréhensible en concevant son produit pour qu’il crée une dépendance, en particulier chez les jeunes enfants. Je pense donc que nous n’en sommes qu’au tout début de la procédure et je ne sais même pas comment les bookmakers évaluent ce risque potentiel. Mais je dirais que si l’on considère le potentiel de cette affaire dans son ensemble, les entreprises concernées devraient apporter des changements considérables à leurs algorithmes et à leur modèle économique. Cela remet également en question la sécurité des réseaux sociaux, à un moment où beaucoup s’interrogeaient sur celle de l’intelligence artificielle. C’est donc un sujet qui a en quelque sorte surgi de nulle part, alors que tout le monde s’inquiétait de l’intelligence artificielle et de sa sécurité. »