ENQUÊTE IMMÉDIAT-Meta conclut un accord à l'amiable dans une affaire liée aux réseaux sociaux

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Meta Platforms META.O a accepté de verser jusqu’à 16,68 milliards de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de répondre aux accusations portées par plusieurs États américains, selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces plateformes pour rendre les enfants dépendants, induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité et collecté de manière abusive les données personnelles des enfants, comme le révèlent des documents judiciaires.

L'action Meta reculait de 0,4 % en début de séance.

COMMENTAIRES: CAROLINA ROSSINI, PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DU MASSACHUSETTS À AMHERST

« Le montant de l’accord n’est qu’un début, pas une solution. L’argent indemnise les préjudices passés; il ne change rien au produit qui continue de les causer. À moins que l’accord n’impose une véritable refonte (— par exemple, la suppression des mécanismes d’engagement conçus pour exploiter le développement neurologique des adolescents, et non de simples options de sécurité superficielles) —, les préjudices persisteront dès que le chèque sera encaissé. Et une refonte sans obligation de rendre des comptes n’est qu’un communiqué de presse: nous avons besoin d’audits indépendants, d’un accès des chercheurs aux données des plateformes et de critères de référence contraignants assortis de sanctions en cas de non-respect. Meta a déjà promis de changer par le passé. La question est de savoir qui vérifiera que c’est le cas cette fois-ci, et ce qui se passera s’ils ne tiennent pas leurs promesses. »

DENNIS DICK, FONDATEUR ET ANALYSTE DES STRUCTURES DE MARCHÉ CHEZ TRIPLE D TRADING INC

« C’était une grande incertitude qui pesait sur les actions de Meta. Elles bénéficient donc ici d’un rebond de soulagement. C’est une incertitude qui pèse sur toutes les entreprises de réseaux sociaux. Est-ce que cela apporte un peu de soulagement? Je ne sais pas, car encore une fois, ce n’est pas comme s’ils avaient été déclarés non coupables. Ils ont conclu un accord. Je ne sais donc pas trop ce que cela signifie pour les autres entreprises de réseaux sociaux. Je vais classer cela dans la catégorie des incertitudes. »

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ IG GROUP, LONDRES

« Je pense que le marché perçoit cet accord de manière positive, comme en témoigne la hausse du cours de l’action avant l’ouverture. Les investisseurs semblent soulagés que la sanction n’ait pas été aussi sévère qu’elle aurait pu l’être, compte tenu de l’ampleur de l’affaire et de la possibilité d’une amende bien plus importante. »

« Cet accord est d’autant plus significatif qu’il en dit long sur le contexte général en matière de réglementation et de réputation. L’impact des réseaux sociaux fait l’objet d’une surveillance croissante, en particulier chez les parents et les jeunes utilisateurs, et les mesures exigées indiquent que les régulateurs adoptent une position plus ferme. »

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH À FAIRFIELD « Cette nouvelle concernant l’accord met fin à une grande incertitude. Elle ne dissipe pas toutes les incertitudes, mais elle élimine celle liée au niveau fédéral. Il reste encore un certain nombre de poursuites et d’affaires qui vont être intentées contre eux, et ils devront soit les régler à l’amiable, soit les résoudre d’une manière ou d’une autre. Mais je pense que le marché considère cela comme un premier obstacle que l’entreprise a au moins surmonté pour l’instant. »

« Je pense que ce règlement a été une surprise… Je ne pense pas que quiconque s’y attendait vraiment, surtout aujourd’hui. »

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, B RILEY WEALTH, NEW YORK

« Cela pourrait bien devenir un véritable coup de massue pour les réseaux sociaux, s’il s’avère, à l’issue de ce long processus judiciaire, que Meta a agi de manière malveillante en concevant son produit pour qu’il crée une dépendance, en particulier chez les jeunes enfants. Je pense donc que nous n’en sommes qu’au tout début de la procédure et je ne sais même pas comment les bookmakers évaluent ce risque potentiel. Mais je dirais que, si l’on considère ce que cela pourrait potentiellement entraîner à plus grande échelle, les entreprises concernées devraient apporter des changements massifs à leurs algorithmes et à leur modèle économique. Et cela remet en avant la question de la sécurité des réseaux sociaux à un moment où beaucoup de gens s’interrogeaient sur la sécurité de l’intelligence artificielle. C’est donc un sujet qui est en quelque sorte sorti de nulle part, alors que tout le monde se préoccupait de l’intelligence artificielle et de sa sécurité. »

JIM SPETA, PROFESSEUR À LA NORTHWESTERN PRITZKER SCHOOL OF LAW « Cet accord reflète deux évolutions qui se recoupent. Premièrement, bien que Meta disposât d’arguments juridiques pour contester sa responsabilité, le nombre de poursuites en cours et les premières défaites essuyées à Los Angeles et au Nouveau-Mexique ont accru les risques liés à la poursuite des procédures judiciaires. Deuxièmement, l’opinion publique a basculé et est désormais favorable à des changements dans la manière dont les entreprises de réseaux sociaux mènent leurs activités, en particulier en ce qui concerne les enfants. Dans ce contexte, Meta et d’autres entreprises subissaient des pressions pour modifier leurs pratiques commerciales, qu’elles perdent ou non les procès, de la part du public, du Congrès et des assemblées législatives des États qui commençaient à envisager d’autres restrictions légales. »

« Je pense que ces restrictions vont modifier l’expérience sur Instagram et Facebook, et qu’elles sont conçues pour réduire l’engagement. Il reste à voir quels en seront les effets – tant sur la manière dont les utilisateurs, en particulier les enfants, utilisent ces plateformes que sur l’évolution des revenus de l’entreprise si les annonceurs sont également affectés par cette baisse d’engagement. Il ne fait toutefois aucun doute qu’il s’agit là d’un événement majeur. »

DARYL LIM, PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE DROIT DICKINSON DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE PENNSYLVANIE

« La première chose que je soulignerais, c’est que le mot “maximum” a son importance. Un maximum de 16,68 milliards de dollars n’équivaut pas à ce que Meta signe aujourd’hui un chèque de 16,68 milliards de dollars. Mais même en tenant compte de cette nuance, l’ampleur potentielle de l’accord est frappante, d’autant plus que Meta a accepté de transiger alors que le procès avait déjà commencé. »

« D’un point de vue juridique, cet accord ne crée pas de précédent au sens où le ferait une décision de justice. Mais il aura une importance dans la pratique. D’autres États et plaignants disposent désormais d’un nouvel indice montrant que ces affaires peuvent résister à des contestations juridiques de fond, aboutir à un procès et entraîner un risque financier très important pour Meta. »

« Ce que je surveillerais de très près, ce sont les changements précis que Meta a accepté d’apporter. Les États ne réclamaient pas seulement de l’argent, mais aussi des modifications dans le fonctionnement de Facebook et d’Instagram. »