ENQUÊTE : Disney devrait annoncer une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

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5 mai - ** L'action Walt Disney Co DIS.N a reculé de 0,3% mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal, prévue mercredi avant l'ouverture des marchés

** Selon LSEG, les analystes de Wall Street s'attendent à ce que la société de divertissement affiche un BPA ajusté de 1,49 $ contre 1,45 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 24,78 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, en hausse de 4,9% par rapport aux 23,62 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars enregistrés l'année dernière

** Au cours des huit derniers trimestres, DIS a dépassé les prévisions de BPA de Wall Street à chaque fois, tandis que son chiffre d'affaires n'a atteint ou dépassé les prévisions que cinq fois ** Le nouveau directeur général de Disney, Josh D'Amaro, a annoncé des licenciements à la mi-avril dans le cadre de ses efforts de rationalisation des opérations. En février, l'action DIS a chuté après que la société eut mis en garde contre une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et un recul des bénéfices de sa division télévision et cinéma

** Le titre DIS s'est négocié pour la dernière fois à 100,98 $ (XX,XX euros) contre un objectif de cours médian de 130 $ (XX,XX euros) selon LSEG, qui recense 33 recommandations d'analystes: 10 "achat fort", 18 "achat", 4 "conserver" et 1 "vendre"

** Les actions ont reculé d'environ 11% depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6% pour le Dow Jones Industrial Average .DJI et d'environ 9% pour l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL

** L'activité sur les options laisse entrevoir une variation de 6,6% dans un sens ou dans l'autre pour l'action DIS d'ici vendredi, contre une variation moyenne de 6,4% au cours de la première journée suivant la publication des résultats au cours des huit derniers jours de publication, selon Trade Alert