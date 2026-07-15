ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street ouvre en hausse alors que les investisseurs évaluent les résultats ; PayPal bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse mercredi, les investisseurs évaluant les chiffres de l'inflation des prix à la production , plus faibles que prévu, ainsi qu'une vague de résultats d'entreprises, tandis que PayPal a bondi après l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 95,9 points, soit 0,18%, à l'ouverture, pour s'établir à 52 604,2. Le S&P 500

.SPX a gagné 28,1 points, soit 0,37%, à 7 571,72, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 154,2 points, soit 0,59%, à 26 261,183 à l’ouverture.