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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street ouvre dans la stabilité avant l'introduction en bourse de SK Hynix ; le Moyen-Orient au centre de l'attention
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices de Wall Street se sont stabilisés à l'ouverture vendredi, alors que les investisseurs attendaient l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques, tandis que les dernières escalades du conflit au Moyen-Orient attisaient les craintes d'inflation.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 135,5 points, soit 0,26%, à l'ouverture, pour s'établir à 52 622,92. Le S&P 500 .SPX a gagné 4,0 points, soit 0,05%, à l’ouverture, à 7 547,64, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 31,4 points, soit 0,12%, à 26 175,535 à l’ouverture.

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52 571,92 Pts Index Ex +0,16%
NASDAQ Composite
26 227,59 Pts Index Ex +0,08%
S&P 500
7 556,81 Pts CBOE +0,17%
S&P 500 INDEX
7 556,95 Pts CBOE +0,18%
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