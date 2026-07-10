ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street ouvre dans la stabilité avant l'introduction en bourse de SK Hynix ; le Moyen-Orient au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices de Wall Street se sont stabilisés à l'ouverture vendredi, alors que les investisseurs attendaient l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques, tandis que les dernières escalades du conflit au Moyen-Orient attisaient les craintes d'inflation.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 135,5 points, soit 0,26%, à l'ouverture, pour s'établir à 52 622,92. Le S&P 500 .SPX a gagné 4,0 points, soit 0,05%, à l’ouverture, à 7 547,64, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 31,4 points, soit 0,12%, à 26 175,535 à l’ouverture.