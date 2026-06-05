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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur baisse après la publication des chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mai
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse vendredi, après la publication d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu, qui a encore renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 172.000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 85.000. Le taux de chômage s'est établi à 4,3 %, conformément aux prévisions de 4,3 %.

À 8 h 32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 17 points, soit 0,03%, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 47,75 points, soit 0,63%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 406,75 points, soit 1,33%.

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