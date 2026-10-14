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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 passent en territoire négatif après la publication des chiffres de l'inflation de septembre
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont basculé en territoire négatif mercredi, après la publication d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu, qui a ébranlé la confiance dans la capacité de la Réserve fédérale à maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 3,7 % en glissement annuel, dépassant les estimations de 3,6 % établies par les économistes interrogés par Reuters. Il a augmenté de 0,6 % en glissement mensuel, conformément aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,6 %.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en septembre, contre des prévisions tablant sur une hausse de 2,5 %. En glissement mensuel, il a progressé de 0,3 %, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 0,2 %.

À 8 h 33 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 83 points, soit 0,16 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 18,75 points, soit 0,24 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 156,5 points, soit 0,49 %.

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