ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme américains poursuivent leur progression après la publication des chiffres de l'emploi non agricole du mois de juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont poursuivi leur progression vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet, ce qui a tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en septembre.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que les emplois non agricoles avaient reculé de 23.000 au cours du mois précédent, un chiffre bien inférieur aux 80.000 créations d'emplois attendues par les économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage s'est établi à 4,1% en juillet, en légère baisse par rapport aux 4,2% enregistrés en juin. Les salaires moyens sur une base annuelle ont progressé de 3,2% en juillet, contre les 3,5% attendus par les économistes.

À 9h33 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur l’indice S&P 500 américain EScv1 gagnaient 26 points, soit 0,34%; les contrats E-mini sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 225,5 points, soit 0,76%; et les contrats E-mini sur l’indice Dow YMcv1 s’appréciaient de 97 points, soit 0,18%.