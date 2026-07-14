ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq ouvrent en hausse alors que l'IPC et les résultats des banques sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse mardi, les données de l' sur l'inflation, plus faibles que prévu, ayant alimenté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait adopter une position moins restrictive en matière de taux d'intérêt, tandis que les investisseurs évaluaient les résultats du deuxième trimestre des grandes banques américaines.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 452,3 points, soit 0,86 %, à l'ouverture, pour s'établir à 52 046,36. L'indice S&P 500 .SPX a progressé de 21,4 points, soit 0,28 %, à 7 536,7, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 142,3 points, soit 0,55 %, à 26 015,492.