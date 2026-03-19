ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Wall St ouvre en baisse, les prix du pétrole augmentent ; le Russell 2000 glisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse jeudi, alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient, ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites capitalisations, sensible aux taux d'intérêt, a chuté de 10% par rapport à son plus haut historique intrajournalier.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 90,3 points, soit 0,20%, à l'ouverture à 46 134,87. Le S&P 500 .SPX a perdu 41,6 points, soit 0,63%, à l'ouverture à 6 583,12, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 281,4 points, soit 1,27%, à 21 871,037 à la cloche d'ouverture.