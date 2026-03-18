ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Wall St ouvre en baisse après les données sur l'inflation des producteurs ; la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mercredi après que les données ont montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, ce qui a incité les investisseurs à écarter toute attente de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 79,3 points, soit 0,17%, à l'ouverture à 46.913,93. Le S&P 500 .SPX a perdu 18,9 points, soit 0,28%, à 6 697,16, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 57,6 points, soit 0,26%, à 22 421,962.