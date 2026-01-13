ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les marchés à terme de Wall Street atténuent leurs baisses après les données sur l'inflation de décembre

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont atténué leur baisse mardi après que les prix à la consommation de base pour le mois de décembre sont apparus plus bas que prévu.

Selon un rapport du département du Travail, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en décembre sur une base mensuelle, contre une hausse de 0,3 % prévue par les économistes interrogés par Reuters. Il s'est établi à 2,7 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 2,7 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle, alors que les économistes prévoyaient une progression de 0,3 %. Il est ressorti à 2,6 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 2,7 %.

A 8h31, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 75 points, soit 0,15%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 15,5 points, soit 0,22%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 55,5 points, soit 0,21%.