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ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les marchés à terme de Wall St peu changés après les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu varié jeudi, les investisseurs évaluant une lecture de l'inflation conforme aux attentes et son impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Un rapport du Département du Commerce a montré que l'indice des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - a augmenté de 2,8% en février sur une base annuelle, en ligne avec les estimations, selon les économistes interrogés par Reuters.

L'indice PCE de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 3 % en rythme annuel, ce qui est également conforme aux estimations.

Un rapport séparé a montré que l'économie américaine a progressé de 0,5 % au quatrième trimestre, contre une croissance estimée à 0,7 %.

À 08:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 177 points, soit 0,37%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 19 points, soit 0,28%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 46,75 points, soit 0,19%.

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 909,92 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
22 635,00 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500
6 782,81 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 782,81 Pts CBOE 0,00%
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