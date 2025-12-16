ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme deviennent positifs après la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont devenus positifs mardi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'emploi longtemps retardé et les perspectives de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Un rapport du Département du Travail a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 64 000 en novembre, contre une hausse estimée à 50 000, selon les économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage s'est établi à 4,6 %, contre des estimations de 4,4 %. Le salaire moyen en glissement annuel s'est établi à 3,5 %, contre des estimations de 3,6 %.

Les ventes au détail pour le mois d'octobre sont restées stables, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,1 %.

À 08h31, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 70 points, soit 0,14%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 8,5 points, soit 0,12% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 32,25 points, soit 0,13%.