ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme de Wall Street prolongent légèrement leurs gains après les données économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi, les investisseurs évaluant les données sur l'inflation et la croissance économique pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

L'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3 % en janvier, sur une base mensuelle, en ligne avec les estimations des économistes d'une hausse de 0,3 %. Sur une base annuelle, il a augmenté de 2,8 % par rapport aux attentes d'une hausse de 2,9 %.

L'indice PCE de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle, conformément aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,4 %.

Par ailleurs, la deuxième estimation du département du Commerce a montré que le produit intérieur brut (GDP) a augmenté de 0,7 % au cours du trimestre précédent, contre une croissance de 1,4 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

À 8:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 201 points, soit 0,43%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 102,25 points, soit 0,42%, et le S&P 500 E-minis

EScv1 était en hausse de 29,75 points, soit 0,44%.