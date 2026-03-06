ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme américains prolongent leurs pertes après la publication des chiffres de l'emploi non agricole en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse vendredi, car un rapport sur l'emploi plus faible que prévu a suscité des inquiétudes sur le marché du travail et a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt de manière imminente.

Un rapport du département du travail a montré que l'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 59 000. Le taux de chômage s'est établi à 4,4 %, alors que les attentes étaient de 4,3 %.

Des données séparées ont montré que les ventes au détail ont baissé de 0,2 % en janvier, par rapport aux attentes d'une baisse de 0,3 %.

À 08:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 357 points, ou 0,74%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 52,5 points, ou 0,77%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 244 points, soit 0,97%.