 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme américains prolongent leurs pertes après la publication des chiffres de l'emploi non agricole en février
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur baisse vendredi, car un rapport sur l'emploi plus faible que prévu a suscité des inquiétudes sur le marché du travail et a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt de manière imminente.

Un rapport du département du travail a montré que l'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 59 000. Le taux de chômage s'est établi à 4,4 %, alors que les attentes étaient de 4,3 %.

Des données séparées ont montré que les ventes au détail ont baissé de 0,2 % en janvier, par rapport aux attentes d'une baisse de 0,3 %.

À 08:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 357 points, ou 0,74%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 52,5 points, ou 0,77%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 244 points, soit 0,97%.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 954,74 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
22 748,99 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500
6 830,71 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 830,71 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank