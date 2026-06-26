Enquête de la Commission européenne sur Sanofi

La Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Sanofi avait enfreint les règles de la concurrence de l'Union européenne.

L'autorité européenne va chercher à savoir si le laboratoire français a mené une campagne de communication visant à discréditer le seul vaccin antigrippal concurrent recommandé pour les patients vulnérables qui présentent des facteurs de risque.

Sanofi commercialise un vaccin antigrippal renforcé, spécifiquement conçu pour offrir une meilleure protection contre la grippe aux personnes de plus de 60 ans.

Dans l'UE, ce vaccin est commercialisé sous la marque "Efluelda" et concurrence un autre vaccin antigrippal renforcé, vendu par l'entreprise CSL Seqirus sous la marque "Fluad".

La Commission européenne craint que le laboratoire français ait mené une campagne de communication mensongère, présentant le vaccin concurrent comme inférieur au sien.