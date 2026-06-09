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Enquête britannique sur le rachat de Warner Bros.par Paramount
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 14:25

L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé mardi avoir décidé de lancer une enquête sur le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour un montant de quelque 110 milliards de dollars.

Dans son communiqué, la Competition and Markets Authority n'expose pas les préoccupations qui l'ont poussée à examiner plus en détail l'opération, se contentant d'indiquer avoir désormais bouclé la procédure ayant consisté à demander aux entreprises, concurrents, clients ou autres acteurs du marché concernés par la fusion de lui faire part de leurs observations quant aux éventuels effets de cette transaction sur la concurrence au Royaume-Uni.

La direction de la concurrence précise avoir fixé au 7 août la date butoir pour la décision concernant l'évolution de cette enquête de phase 1, qui pourrait précéder le lancement d'une investigation plus approfondie dite de phase 2.

Cette annonce intervient alors que plusieurs médias ont récemment rapporté que les autorités américaines de la concurrence étaient, de leur côté, totalement disposées à donner leur feu vert au rapprochement.

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