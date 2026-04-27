ENQUÊTE-Bourse indienne, roupie, swaps, marché monétaire : le point à 15h30 (heure de l'Inde)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)
BOURSE:
L'indice de référence BSE Sensex .BSESN a progressé de 0,83 % à 77 303,63, tandis que l'indice plus large NSE Nifty 50
.NSEI progressait de 0,81 % à 24 092,70, porté par un rebond des valeurs des technologies de l'information et par les gains enregistrés par Sun Pharma à la suite de son accord visant à acquérir la société américaine Organon, alors que les investisseurs suivaient de près la situation au Moyen-Orient et les résultats des entreprises. .BO
ROUPIE: La roupie indienne INR=IN a progressé de 0,06 % face au dollar américain, à 94,19, les ventes de dollars par les banques publiques ayant amorti la pression exercée sur la monnaie par la hausse des prix du pétrole après l'enlisement des négociations entre les États-Unis et l'Iran. INR/
OBLIGATIONS D'ÉTAT:
L'obligation de référence à 10 ans IN064835G=CC s'échangeait à 96,7725 roupies, avec un rendement pratiquement inchangé à 6,9511 %. IN/
SWAPS INDEXÉS AU TAUX AU JOUR LE JOUR:
Le taux des swaps indexés au jour le jour à un an
INR1YMIBROIS=CC est resté pratiquement inchangé à 5,8925 %, tandis que le taux des swaps à cinq ans INR5YMIBROIS=CC a augmenté de 1 point de base pour s'établir à 6,51 %.
MARCHÉ MONÉTAIRE:
Le taux du marché monétaire au jour le jour en Inde
INROND= s'établissait à 4,6 % et le taux TREPS au jour le jour
INTREPTOT=TCCL à 4,5 %.
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