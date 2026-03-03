 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enphase Energy s'associe à Capital Good Fund pour se développer ; les actions chutent
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O en baisse de ~3% à 43,50 $ en pré-commercialisation

** La société s'associe à Capital Good Fund, un organisme à but non lucratif qui propose des contrats d'achat d'énergie solaire

** Le partenariat vise à soutenir environ 24 mégawatts de petits projets solaires commerciaux et résidentiels en Géorgie et en Pennsylvanie, la grande majorité étant constituée d'installations commerciales axées sur la mission

** L'accord devrait permettre d'étendre les déploiements de micro-onduleurs IQ pour les petits projets commerciaux et résidentiels aux États-Unis.

** Jusqu'à la dernière clôture, ENPH a augmenté de ~40% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ENPHASE ENERGY
44,7100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank