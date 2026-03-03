Enphase Energy s'associe à Capital Good Fund pour se développer ; les actions chutent

3 mars - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O en baisse de ~3% à 43,50 $ en pré-commercialisation

** La société s'associe à Capital Good Fund, un organisme à but non lucratif qui propose des contrats d'achat d'énergie solaire

** Le partenariat vise à soutenir environ 24 mégawatts de petits projets solaires commerciaux et résidentiels en Géorgie et en Pennsylvanie, la grande majorité étant constituée d'installations commerciales axées sur la mission

** L'accord devrait permettre d'étendre les déploiements de micro-onduleurs IQ pour les petits projets commerciaux et résidentiels aux États-Unis.

** Jusqu'à la dernière clôture, ENPH a augmenté de ~40% depuis le début de l'année