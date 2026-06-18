Enphase Energy en hausse après avoir lancé la commercialisation de ses micro-onduleurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 juin - ** L'action du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O progresse de 6,3 % à 50,82 dollars en pré-ouverture
** La société commence à livrer son micro-onduleur commercial IQ9S-3P
** Le micro-onduleur commercial IQ9S-3P prend en charge des panneaux solaires à haute puissance allant jusqu’à 770 W et se connecte directement aux configurations de réseau triphasées 480Y/277 V (en étoile) sans nécessiter de transformateurs externes - ENPH
** Précise que les commandes « safe harbor » pour les micro-onduleurs commerciaux IQ9S-3P restent ouvertes et doivent être passées avant le 4 juillet 2026, afin d’aider les clients à s’assurer de disposer du matériel nécessaire avant les prochaines échéances relatives au crédit d’impôt fédéral
** À la clôture d’hier, le titre ENPH affichait une hausse de 49 % depuis le début de l’année
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