 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 828,91
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Enovix s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix ENVX.O ont baissé de 14,2 % en pré-marché à 7,85 $, au plus bas depuis fin juin, après une augmentation de capital ** Enovix, basée à Fremont, Californie, annonce une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 4,75 %

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour financer des acquisitions potentielles

** Le prix de conversion initial est fixé à 11,21 $, soit 22,5 % de plus que la dernière vente de l'action ce mercredi ** La société prévoit également d'utiliser environ 37,7 millions de dollars du produit net pour payer le coût de quatre transactions distinctes de rachat plafonné afin d'atténuer la dilution

** La société a une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars

** Les actions ENVX ont clôturé ce mercredi en hausse de 0,9 % à 9,15 $, les laissant en baisse de ~16 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ENOVIX
9,1500 USD NASDAQ +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank