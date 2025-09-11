Enovix s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix ENVX.O ont baissé de 14,2 % en pré-marché à 7,85 $, au plus bas depuis fin juin, après une augmentation de capital ** Enovix, basée à Fremont, Californie, annonce une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 4,75 %

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour financer des acquisitions potentielles

** Le prix de conversion initial est fixé à 11,21 $, soit 22,5 % de plus que la dernière vente de l'action ce mercredi ** La société prévoit également d'utiliser environ 37,7 millions de dollars du produit net pour payer le coût de quatre transactions distinctes de rachat plafonné afin d'atténuer la dilution

** La société a une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars

** Les actions ENVX ont clôturé ce mercredi en hausse de 0,9 % à 9,15 $, les laissant en baisse de ~16 % depuis le début de l'année