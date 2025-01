ENOGIA signe un partenariat commercial avec Atlas Copco Airpower pour renforcer sa présence sur le marché maritime mondial et la valorisation de chaleur fatale

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en systèmes de conversion chaleur-électricité, annonce la signature d’un partenariat commercial dans le cadre duquel Atlas Copco Airpower NV commercialisera les modules ORC (Organic Rankine Cycle) de la société.

L'accord entre ENOGIA, spécialiste des solutions innovantes de conversion de la chaleur en énergie grâce à ses machines ORC compactes, et Atlas Copco Airpower NV, qui fait partie du groupe Atlas Copco, permet à ENOGIA de bénéficier de l'expertise commerciale et du réseau mondial d'Atlas Copco Airpower. Les machines ORC complètent le portefeuille de produits d'Atlas Copco Airpower, qui comprend des détendeurs de vapeur et des compresseurs de CO2 marins.

ENOGIA vise à fournir des solutions efficaces adaptées aux besoins énergétiques des opérateurs maritimes, à consolider les efforts de transition énergétique et à soutenir l'objectif de l'Organisation maritime internationale (OMI) de rendre l'industrie maritime nette d'émissions en 2050.