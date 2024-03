ENOGIA : Résultats annuels 2023

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, publie ses résultats au titre de l’exercice 2023, arrêtés par le conseil d’administration du 26 mars 2024.

Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : «En 2023, ENOGIA a mené à bien plusieurs étapes structurantes : consolidation de sa structure financière grâce à une levée de fonds réussie ; renforcement de la gouvernance avec l’arrivée de deux entrepreneurs chevronnés, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, au capital et au conseil d’administration ; accélération de la dynamique commerciale sur les marchés stratégiques de la Société ; mise en œuvre d’un plan d’efficacité opérationnelle sécurisant la trajectoire vers la profitabilité. Ces jalons clefs ouvrent la voie à un nouvel exercice 2024 de croissance soutenue de l’activité et d’amélioration de la rentabilité. À plus long terme, les perspectives restent prometteuses pour ENOGIA, dont la technologie apporte une réponse unique aux problématiques à la fois environnementales et financières des industriels ».