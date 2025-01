ENOGIA & HEVATECH saluent l’officialisation d’une fiche standard CEE dédiée à la conversion de chaleur fatale en électricité et en air comprimé, qui ouvre la voie à une accélération massive des projets industriels

ENOGIA & HEVATECH saluent l’officialisation d’une fiche standard CEE dédiée à la conversion de chaleur fatale en électricité et en air comprimé, qui ouvre la voie à une accélération massive des projets industriels

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines dédiées à la transition énergétique, et HEVATECH, spécialiste de la conversion de chaleur fatale en électricité et en air comprimé, annoncent aujourd’hui une avancée cruciale pour la valorisation de la chaleur fatale industrielle en France : l’officialisation d’une fiche standard de Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) dédiée, permettant d’améliorer la rentabilité initiale des projets utilisant leur technologies*.