Communiqué de presse ENOGIA



Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : +32%



▪ Un chiffre d’affaires semestriel de 7,2 M€

▪ Nouveau carnet de commandes record, à 30,0 M€ au 30 juin 2026



Au 30 juin 2026, le chiffre d’affaires d’ENOGIA s’établit à 7,2 M€, en croissance de 32% sur un an, une évolution parfaitement en ligne avec l’objectif annoncé pour l’ensemble de l’exercice (>30%). La quasi-totalité de l’activité (98%) a été réalisée à l’export, avec une part encore renforcée en Asie.



L’activité Modules ORC (91,4% du chiffre d’affaires total sur la période) atteint 6,5 M€, en progression de 45%. Cette performance a été portée principalement par le marché Industrie, à travers notamment l’exécution de deux contrats majeurs d'équipement du parc de piles à combustible hydrogène d'Ulsan (Corée du Sud) : le premier engagé en 2025, le second - mené par SK Telecom – depuis début 2026.