Enogia anticipe une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30% pour 2026
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 18:16
Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 1,6 MEUR, le résultat d'exploitation s'établit à -0,15 MEUR, contre -1,2 MEUR en 2024.
Sur l'exercice 2025, le résultat net ressort positif à hauteur de 0,2 MEUR, intégrant des frais financiers et un montant de crédits d'impôt tous deux stables à respectivement -0,3 MEUR et 0,6 MEUR.
Lancé début 2024, le plan d'amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) a porté ses fruits, avec une amélioration du BFR de 2,1 MEUR en 2025.
Grâce à cette amélioration, conjuguée à la forte augmentation de l'EBITDA, le Free cash-flow est ressorti positif sur l'exercice, à 1,1 MEUR, contre un flux de -2,0 MEUR en 2024.
Au bilan, les capitaux propres ressortent à 7,4 MEUR au 31 décembre 2025. Ils se comparent à une dette nette en baisse, ramenée à 3,3 MEUR en fin d'exercice contre 4,5 MEUR fin 2024. La position de trésorerie s'établit à 4 MEUR fin 2025 intégrant l'émission obligataire de 2 MEUR réalisée en décembre 2025.
Enogia bénéficie d'une solide visibilité, adossée à un carnet de commandes de 26,8 MEUR à fin 2025, près du double de son niveau à fin 2024 (14,5 MEUR). Depuis le début de l'exercice, la dynamique commerciale demeure soutenue sur l'ensemble des marchés clés et des zones géographiques ciblées.
Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, la société spécialisée dans la fabrication de systèmes de conversion de chaleur en électricité et de compresseurs d'air pour les intégrateurs de piles à combustible a pour objectif 2026 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 30%, assortie d'une poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITDA vers l'objectif 2028.
Cette progression sera soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle.
Enogia renouvelle également l'ensemble de ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe vise une croissance moyenne d'environ 30% par an sur la période 2025-2028, soit un chiffre d'affaires de 25 MEUR à cet horizon, accompagné d'une marge d'EBITDA de 20%.
Sur la période, la société anticipe également le maintien d'un free cash-flow positif, hors investissements liés au déploiement du modèle "Energy as a Service".
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