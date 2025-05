Eni: vers une nouvelle émission obligataire à taux fixe information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Eni a fait part de son intention d'émettre aujourd'hui une nouvelle obligation à taux fixe en USD, d'une maturité de 10 ans.



L'Obligation en question sera émise conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration le 4 avril 2024, et aura pour objectif de maintenir une structure financière bien équilibrée.



Les fonds recueillis seront utilisés 'à des fins générales' de l'entreprise.



L'Obligation, destinée aux investisseurs institutionnels, sera placée sous réserve des conditions de marché.







