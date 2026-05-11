Eni va placer deux nouvelles obligations à taux fixe
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:04
Les obligations visent à maintenir une structure financière équilibrée, les recettes étant utilisées à des fins générales de l'entreprise.
Les obligations sont destinées aux investisseurs institutionnels et seront placées sous réserve des conditions de marché.
Pour l'émission des obligations, Eni a mandaté un syndicat composé de Barclays, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Santander, SMBC Nikko et Wells Fargo Securities.
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