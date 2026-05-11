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Eni va placer deux nouvelles obligations à taux fixe
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:04

Eni prévoit de placer aujourd'hui deux nouvelles obligations à taux fixe en USD, à maturité sur 10 et 30 ans.

Les obligations visent à maintenir une structure financière équilibrée, les recettes étant utilisées à des fins générales de l'entreprise.

Les obligations sont destinées aux investisseurs institutionnels et seront placées sous réserve des conditions de marché.

Pour l'émission des obligations, Eni a mandaté un syndicat composé de Barclays, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Santander, SMBC Nikko et Wells Fargo Securities.

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ENI
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