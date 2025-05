Eni: va lancer un nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - Eni annonce qu'un nouveau programme de rachat d'actions sera lancé dans les prochains jours.



Il portera sur un maximum de 315 millions d'actions (environ 10 % du capital), pour un montant maximal de 1,5 milliard d'euros, extensible à 3,5 milliards d'euros en cas de scénario favorable sur les flux de trésorerie opérationnels.



Les actions rachetées seront annulées sans réduction du capital social d'ici juillet 2026, dans le but d'offrir aux actionnaires une rémunération supplémentaire aux dividendes.



Les rachats seront effectués sur Euronext Milan par un intermédiaire indépendant, conformément à la réglementation en vigueur.





Valeurs associées ENI 13,436 EUR MIL +0,84%