 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 933,04
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni signe un contrat d'exploration en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 14:02

Eni annonce la signature avec le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'un contrat d'exploration pour le bloc offshore CI-707 à Abidjan, Côte d'Ivoire.

La licence couvre 2926 km² dans le bassin sédimentaire ivoirien, à des profondeurs marines de 1000 à 3000 mètres, pour une durée maximale de 9 ans.
Le périmètre est contigu au bloc CI-205, où Eni a découvert Calao en mars 2024, offrant des synergies potentielles pour de futurs développements.

Le groupe, présent en Côte d'Ivoire depuis 2017, produit actuellement plus de 62 000 barils de pétrole et 75 millions de pieds cubes '2,1 millions de de gaz par jour. Ces volumes doivent atteindre 150 000 barils et 200 millions de pieds cubes (environ 5,6 millions de m3) avec la phase 3.

Eni détient désormais des participations dans 11 blocs offshore dans le pays.

Valeurs associées

ENI
14,970 EUR MIL +0,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank